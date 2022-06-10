MÜSİAD Kırşehir Şubesi tarım zirvesine katıldı - Haberler

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MÜSİAD Kırşehir Şubesi tarım zirvesine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MÜSİAD Kırşehir Şubesi tarım zirvesine katıldı

MÜSİAD Kırşehir Şubesi, Adana'da düzenlenen tarım zirvesine katıldı.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi, Adana'da düzenlenen tarım zirvesine katıldı.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, tarım zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Kırşehirli hayvan yetiştiricilerinin sözleşmeli hayvancılığa hazır olmasını istedi. Adana'da düzenlenen tarım zirvesine MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölge milletvekilleri, STK ve sektör temsilcileri katıldı.

Tarım zirvesinde özellikle konuşulan sözleşmeli hayvancılık ile ilgili izlenimlerini aktaran MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Öz, "Sözleşmeli üretim yaptırıldığı gibi sözleşmeli hayvancılığın da yürürlüğe gireceği zirvede belirtildi. Kırşehir'de hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen veya mevcut hayvancılık sektörü içerisinde bulunanların sözleşmeli hayvancılığa hazır olmaları menfaatlerine olacaktır. E-nabız gibi sağlıkta gerçekleşen dijital dönüşüm, tarımda da gerçekleştirilmeye hazırlanılıyor. Hayvanlara yönelik takip programlarının yakın zamanda başlanacağını, bütün hayvanlar geçmişinden tutunda mevcut durumlarını gösteren ve takip edilebilir sistem çalışmalarının devam etmekte olup tamamlandığında kullanılabileceği belirtildi" dedi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği Kırşehir Adana Yerel Haberler

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