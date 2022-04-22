MÜSİAD Karabük'ten iftar yemeği

KARABÜK (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şubesi'nin pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen iftar buluşması, bu yıl yoğun katılımla gerçekleşti.

Derneğin Karabük Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, siyaset ve üye işadamlarının katılımı ile gerçekleşti. İftar yemeğine, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Erol Serin, Yeniden Refah Partisi Bilal Bostancı, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. Bölge sorumlusu Yaşar Kaymakçıoğlu, MÜSİAD Genel Merkez Bütçe ve Ortak Satınalma Komisyonu Başkanı Tahir Tuluk ile derneğin Karabük Şube Yönetimi, Genç MÜSİAD üyeleri, İşadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda iftar sonrası konuşan Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, hep beraber bir arada iftar yapmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi. Ünal, Ramazan'ın barış, rahmet mağfiret, huzur ve sükun ayı, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı bir ay olduğunu ifade ederek, "İnşallah bütün Ramazanları böyle yaşarız. Toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı manevi duyguların güçlendiği bir aydır. İslam'ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını bütün insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Mübarek Ramazan ayının eşsiz ve mana yüklü derin ikliminden millet olarak feyizlenmek için ibadetlerimiz yapıyoruz. Yardımlaşmanın dayanışmanın cömertliğin ete kemiğe bürünmesi bu rahmet ayında gerçekleşmektedir. İftar sofralarının etrafında inşa edilen manevi köprülerle kalplerimize huzur, yüreklerimize sıcaklık ve bakışlarımıza umut hakim olur" dedi.

Programda AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcı Mehmet Ceylan ve MÜSİAD Genel Merkez Bütçe ve Ortak Satınalma Komisyonu Başkanı Tahir Tuluk ta birer konuşma yaptı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel