MÜSİAD Kadın Antalya, yaşlıların anneler gününü unutmadı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Antalya Şubesi Başkanı Av Neslihan Yalçın ile üyeleri, Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yaşlıların Anneler gününü kutlayarak kendilerine saksıda çiçekler hediye ederken, Merkez Müdürü Fatih Yılmaz ise ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Sosyal sorumluluk projelerine imza atan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Antalya Şubesi üyeleri aynı zamanda Merkez Müdürü Fatih Yılmaz'la da sohbet ederek projeler konusunda da fikir alışverişinde bulundu. Fatih Yılmaz, merkezde kalanların yüzde 70 'ini depremzelerin oluşturduğunu ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini ifade etti. Avukat Neslihan Yalçın büyüklerimizin gerçek manada sevgiye ve şefkate ihtiyaç duyduklarını onlar için hayatı kolaylaştırmanın, kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamanın, onlara gereken saygıyı ve ihtimamı göstermenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve bu tür etkinlikleri sadece özel günler dışında da tekrarlamak gerektiğini belirtti. Merkez Müdürü Fatih Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Antalya Şubesi Başkanı Av. Neslihan Yalçın ve üyeleri de gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. - ANTALYA