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MÜSİAD Kadın Antalya Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Seramik Boyama Etkinliği Düzenledi

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MÜSİAD Kadın Antalya Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sosyal sorumluluk projelerine destek vermek amacıyla kadınları seramik boyama sanatıyla buluşturan bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte katılımcı kadınlar seramik boyama etkinliği yaparken, elde edilen gelir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağışlanacak.

MÜSİAD Kadın Antalya Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde özel bir etkinlik için bir araya geldi. MÜSİAD Kadın Antalya Şubesi üyeleri, bu özel günde sosyal sorumluluk projelerine destek vermek amacıyla kadınları seramik boyama sanatıyla buluşturan bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında, katılımcı kadınlar, seramik boyama atölyesinde bir araya gelerek seramik boyama etkinliği yaptılar. Etkinlikte açılış konuşması gerçekleştiren MÜSİAD Kadın Antalya Şube Başkanı Neslihan Yalçın, MÜSİAD Kadın'ın, kadın girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştiren bir yapı olmasına değindi. MÜSİAD'ın kadının bulunduğu her alanda destek vermeyi gaye edindiğini söyleyen Yalçın, "Bugün yurt içinde 47, yurt dışında 22 noktada 300'den fazla üyesiyle Türkiye'nin en fazla iş kadınını barındıran iş dünyası örgütlenmesidir. MÜSİAD Kadın Antalya Şube olarak kadınların sosyal kültürel ve ekonomik alanda güçlenmelerini destekleyen projeler yaparken bu projeler kapsamında sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz" dedi.

Derneğin kadın üyeleri katıldığı etkinlikte el becerilerini ortaya koymanın keyfini yaşarken bir taraftan da toplanan geliri Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kapsamında bağış yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Etkinlik, kadın üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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