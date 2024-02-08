MÜSİAD Kadın Antalya, Sevgi Evlerindeki Öğrencilerle Buluştu

MÜSİAD Kadın Antalya yönetim kurulu üyeleri, Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapmış olduğu işbirliği sonucu Sevgi Evlerinde ikamet eden öğrencilerle bir araya gelerek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Sevgi Evlerinde kalan ilkokul öğrencilerini misafir eden MÜSİAD Antalya Kadın üyelerinin, çocuklarla birebir diyalog halinde olduğu etkinlik, MÜSİAD Kadın Antalya Başkanı Avukat Neslihan Yalçın'ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında Yalçın, geleceğin yapı taşları olan çocukların hayata kazandırılarak meslek sahibi olmalarının ve eğitimlerinin önemine değindi. Konuşmanın ardından kendilerini tanıtan öğrenciler, üyelere sorular sorarak meslekleri hakkında bilgi alıp kendi hayallerini paylaştı. Birlikte yenen akşam yemeğinin ardından oyuncak boyama atölyesi düzenlendi. Öğrencilerin yetenek ve becerilerinin desteklenmesini amaçlayan atölyede üyeler öğrencilerin hayal güçlerine ortak oldu. Öğrenciler ve üyeler arasında paylaşım ortamının oluşturulduğu etkinliğin devamında şarkılar söylenerek çekiliş yapıldı. Program pasta kesimi ve hediyeleşme ile sona erdi. - ANTALYA