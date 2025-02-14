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MÜSİAD Gaziantep ve Gaziantep Üniversitesi'nin Kariyer Günleri Etkinliği Tamamlandı

MÜSİAD Gaziantep ve Gaziantep Üniversitesi'nin Kariyer Günleri Etkinliği Tamamlandı
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MÜSİAD Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliği, 14 Şubat 2025 tarihinde üniversite kampüsünde büyük ilgi gördü. MÜSİAD Başkan Yardımcısı Ertuğrul Mıhçıoğlu, gençlere strateji planlaması ve çevre seçiminde dikkatli olmalarını tavsiye etti.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliği tamamlandı. Etkinlik, 14 Şubat 2025 tarihinde üniversitenin kampüsünde gerçekleşti ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Programa katılan MÜSİAD Gaziantep Başkan Yardımcısı Ertuğrul Mıhçıoğlu, kendisinin de aktif iş hayatının yanı sıra aynı zamanda bir doktora öğrencisi olduğunu belirterek zaman yönetiminin ve hayat boyu öğrenme prensibinin önemine vurgu yaptı.

Gençlere, çevrelerine ve arkadaşlık kurdukları kişilere çok dikkat etmeleri gerektiğini ve "5 kişinin ortalaması" teorisini göz önünde bulundurmalarını tavsiye den Mıhçıoğlu, ayrıca çok çalışmanın yanı sıra çok iyi bir strateji planına da sahip olmaları gerektiğinin ifade etti.

Son olarak derneklerinin kapılarının tüm gençlere açık olduğunu hatırlayan Mıhçıoğlu, alanında uzman ve tecrübe sahibi olan MÜSİAD üyelerinden her zaman istifade edebileceklerini belirtti.

Öğrencilerin sorularının cevaplanması ve günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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