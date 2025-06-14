MÜSİAD'dan Aileye Dikkat Çeken Etkinlik

MÜSİAD'dan Aileye Dikkat Çeken Etkinlik
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MÜSİAD Gaziantep Şubesi, aile kurumunun önemine vurgu yapmak amacıyla 'Son Kalemiz Aile' programını düzenledi. Programda aile bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiği vurgulandı.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği "Son Kalemiz Aile" programıyla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Programa, Gaziantep Aile Platformu, şehrin çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MÜSİAD üyeleri ve aileleri geniş katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, aile kurumunun sadece bireysel bir yapı değil, aynı zamanda bir medeniyet ve millet inşası olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada insanlığın en temel yapı taşı olan aile üzerine konuşmak ve düşünmek için toplandık. Aile sadece bir akrabalık bağı değil; inancımızın, kültürümüzün ve geleceğimizin omurgasıdır. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki: Aile meselesi, bizim için yalnızca bir sosyolojik konu değil, aynı zamanda bir inanç, bir medeniyet ve bir beka meselesidir" dedi.

Başkan Özdurdu, konuşmasında modern çağın bireyi yalnızlaştıran, aile bağlarını zayıflatan yapısına dikkat çekerek, küresel ideolojilerin aile yapısını çözmeye yönelik sistematik saldırılarına karşı şu sözlerle toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Özdurdu, "Kapitalist ve neo-liberal yaşam tarzı, bireyi yalnızca tüketim üzerinden tanımlarken; eş, çocuk, anne ve baba gibi kutsal bağları hızla anlamsızlaştırmaktadır. Ancak biz çok iyi biliyoruz ki, toplumun özü ve geleceği ailede şekillenir. Güçlü bir toplum için güçlü aile, güçlü bir aile içinse sağlam fertler gerekir. Tarihimize baktığımızda çok net görüyoruz ki; hangi dönemde aile yapımız güçlü ise, o dönemde milletimiz de dirayetli olmuştur. Bugün bize düşen görev; bu kadim müesseseyi yozlaşmadan, ideolojik sapmalardan ve dış etkenlerin tahribatından korumaktır. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetiştirmek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Programda konuk konuşmacı olarak yer alan Dr. Ömer Demirbağ, İslami perspektiften aile bağının mahiyetini, Kur'an ve sünnet ele aldı. Ailenin sadece bir toplumsal yapı değil, aynı zamanda bir ibadet alanı olduğuna işaret eden Demirbağ, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) aileye dair nasihatlerini ve ümmet bilincini güçlendiren yaklaşımlarını paylaştı. Değerlerin yıpratıldığı günümüzde ailenin; ahlak, haya, sadakat ve iffet gibi kavramların yaşatıldığı son kale olduğunu vurguladı.

Program sonunda, aile kavramına katkılarından dolayı Dr. Ömer Demirbağ'a "Yetim Beratı" takdim edilerek teşekkür edildi.

Toplumun temel değeri aileye dair ortak farkındalık

Gaziantep'te faaliyet gösteren çok sayıda STK temsilcisinin, aile büyüklerinin ve çocukların katılım sağladığı program, hem içerik hem de duygu yönüyle katılımcılarda derin izler bıraktı. Aileyi koruma sorumluluğunun yalnızca bireysel değil, toplumsal bir görev olduğunun altı çizildi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi olarak toplumun en kadim kurumu olan aileyi her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirten Furkan Özdurdu, bu tarz programların artarak devam edeceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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