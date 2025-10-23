MÜSİAD Başkanı Ferhat Akmermer'den Ekonomi Açıklamaları

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, "Sıkı para politikasının üretim bacağı tarafındaki kredilerde biraz daha esnek bırakılması gerekiyor" dedi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, katıldığı bir televizyon programında ekonomiye ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akmermer, üretim sektöründe kredilerin biraz daha esnek bırakılması gerektiğini söyledi. Dünya ile kıyaslandığı zaman Türkiye'de işçilik giderlerinin çok yüksek olduğunu aktaran Ferhat Akmermer, "İş dünyası olarak çok da fazla haz etmediğimiz EYT gerçeği var. Sıkı para politikasının üretim bacağı tarafındaki kredilerde biraz daha esnek bırakılması gerekiyor. Özellikle bizim ithalatta yaşadığımız bu cari açık problemini bireysel tüketim daha da büyütmesin. Biz bunların hepsine hemfikiriz. Bizim en büyük sıkıntımız enflasyonun yükselmesi ve hayat pahalılığının beraberinde 'asgari ücret çok yüksek' diyemem. Dünya ile kıyasladığımızda bugün bizim işçilik giderlerimiz çok yüksek. Bazı noktalarda kolay iş yapamıyoruz. Ancak ümitliyiz" diye konuştu.

Bölgesel asgari ücretin Türkiye'nin bir gerçeği haline geldiğini belirten Ferhat Akmermer, "İnsani gerekçeler ve gerçekler açısından gelecek asgari ücretinde yeterli olmayacağını söylerim. Ancak muhtemelen yüzde 30 civarında bir güncelleme bekliyorum. O da 27-28 bin TL bandına tekamül eder. 30 bin TL bandını aşacağını zannetmiyorum. Çünkü o zaman bu uygulanan politikayla biraz çelişir. Bölgesel asgari ücret git gide Türkiye'nin bir gerçeği haline geliyor. Artık dünyada küreselleşme dediğimiz tabir yenidünya düzeninde yeni yol haritaları belirlenmesine yol açıyor. Devletimiz her şeyin farkında. Bugün İstanbul'daki bir evin kirası ile Kayseri'deki aynı gerçekler değil. Bölgesel asgari ücreti biz talep etmişte olsak, Türkiye'nin bütününde uygulanabilecek şartlar açısından ciddi bir mesele. Bunu teknik olarak uygulamak çok zor. Türkiye bu işe karar verse belki de uygulanabilmesi için 5 yıl gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de vize merkezi kurulmasını dile getirdiklerini söyleyen Akmermer, "Yıllık 100 binin üzerinde hemşehrimiz özellikle schengen vizesi buradan çevre illere gidiyor. Adana'da, Gaziantep'te var. İhracatçılar birliğinde değişimiz gibi neden Kayseri'de olmasın? Bunun doğrudan ve dolaylı şehre yıllık en az 2-3 milyon dolar getirisi var. 100 binin üzerinde hemşehrimiz, Ankara'ya gidiyorlar. Sabah 5-6 gibi yola düşüyorlar ya da bir gün önceden giderek, otellerde konaklıyorlar. Bir gün sonrası için de kalma ihtiyacı duyup, yine otelde kalıyoruz. Yeme-içme bunların hepsi bir masraf. Bir de Kayseri'ye kurulduğu zaman çevre illerinde buraya geleceğini düşünürsek, bu söylemiş olduğumuz potansiyeli beraberinde getirir" dedi.

Kayseri ve bütün iller için ihracatçılar birliğiyle alakalı güzel haberlerin gelmesini ümit ettiklerini aktaran Akmermer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İhracatçılar birliğiyle alakalı 6-8 Kasım'da Ankara'da bir ihracat zirvesi var. Bakanlığımız 3 gün sürecek bu büyük zirvede panelistlerden bir tanesini de bizi seçti. İhracatçılar birliğiyle alakalı bakanlıkta bir çalışma yapılıyor. inşallah Kayseri ve bütün şehirler için de güzel haber gelecek. Ümidimiz o yönde. Biz iş dünyası örgütüyüz. Sosyal demokratik verilerin kendi içerisinde analiz edilmesi de çok kıymetli. 31 Aralıktan önce inşallah ilk verileri açıklayacağız." - KAYSERİ