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MÜSİAD Antalya Şubesi'nden Birlik ve Beraberlik Vurgusu

MÜSİAD Antalya Şubesi'nden Birlik ve Beraberlik Vurgusu
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MÜSİAD Antalya Şubesi, 'Dost Meclisi Hasbihal' toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Ali Akçay, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti ve Antalya'nın ekonomik yapısının güçlendirilmesi için projeler tanıttı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi, geleneksel hale gelen "Dost Meclisi Hasbihal" toplantısını büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

MÜSİAD Antalya Başkanı Ali Akçay'ın öncülüğünde yapılan toplantıya, derneğin eski başkanları, eski ve yeni üyeleri katıldı. Bu özel buluşmada, derneğin Antalya şubesinin çalışmaları ve gelecek dönem projeleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Birlik ve beraberlik mesajı

Toplantıda konuşan MÜSİAD Antalya Başkanı Ali Akçay, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Akçay, eski başkanların ve üyelerin de katılımıyla gerçekleşen bu tür toplantıların, derneğin geçmişten gelen güçlü birikimini yeni nesle aktararak sürdürülebilir bir iş birliği ortamı oluşturduğunu ifade etti. "Bu birliktelik ruhu, MÜSİAD Antalya olarak bizleri daha güçlü ve dayanıklı kılıyor" diyen Akçay, derneğin üyeleri arasındaki dayanışmanın Antalya'nın iş dünyasına olumlu katkılar sağladığını belirtti. Akçay, ayrıca MÜSİAD Antalya'nın ileriye dönük projelerini de tanıttı. Özellikle tarım, turizm ve inşaat sektörlerine yönelik projelerle Antalya'nın ekonomik yapısının daha da güçlenmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Akçay, iş dünyasının dijitalleşme sürecine uyum sağlamasına yönelik eğitim ve seminerlerin de planlandığını aktardı.

Teşekkür ve Vefa

Toplantının sonunda, MÜSİAD Antalya'nın geçmiş dönem başkanları ve emektar üyelerine teşekkür edildi. Derneğin Antalya şubesinin gelişmesinde emeği geçen herkese olan minnettarlığını dile getiren Akçay, "MÜSİAD ailesi olarak geçmişe duyduğumuz vefa ve geleceğe olan inancımızla Antalya'da örnek bir iş dünyası oluşturmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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