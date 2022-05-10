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Musalla taşları yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Musalla taşları yenilendi

Kütahya'da, Musalla Mezarlığı, Şehir Mezarlığı, Evliya Çelebi Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı, Ahievran Mezarlığı, Ahierbasan Mezarlığında yapımı tamamlanan musalla taşları ve taziye evleri yeniden yapıldı.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - Kütahya'da, Musalla Mezarlığı, Şehir Mezarlığı, Evliya Çelebi Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı, Ahievran Mezarlığı, Ahierbasan Mezarlığında yapımı tamamlanan musalla taşları ve taziye evleri yeniden yapıldı.

Şehri merkezinde yer alan 6 mezarlıktaki musalla taşları yenilendi. Musalla Mezarlığı, Şehir Mezarlığı, Evliya Çelebi Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı, Ahievran Mezarlığı, Ahierbasan Mezarlığında yenilenen musalla taşlarının montajı tamamlandı. Musalla taşları ile birlikte taziye evlerinin de eksikleri giderildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehir Mezarlığı, Kütahya, Çelebi, Yerel, Haberler

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