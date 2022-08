Muş yerel haberleri... AK Parti Milletvekili Şimşek: 'Yüzbinlerce kişiyle Malazgirt'te olacağız'

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Kentteki Kale Parkı'nda gazetecilerle bir araya gelen Şimşek, yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi kutlamalarının 951. yıl dönümünü kutlamak için bir heyecan içerisinde olduklarını söyledi.

Malazgirt'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere değerli misafirleri ağırlayacağını anlatan Şimşek, "Etkinliklere hazırız. Misafirleri ağırlamak için hazırız. Bu sene her seneden daha güzel kutlanacak. Cumhurbaşkanımıza ve bütün vatandaşlara hürmet sunuyoruz. Siz, değerli basına da bu konuda çok iş düşüyor. Hep beraber, el birliğiyle, Muş'umuza ve Anadolu'muzun giriş kapısı olan Malazgirt'te yakışır bir şekilde 951. yıl kutlamasını yapacağız" dedi.

"Cuma Namazı 26 Ağustos'ta Malazgirt'te eda edilecek"

26 Ağustos'un Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve misafirlerin Cuma namazını Malazgirt'te eda edeceklerini kaydeden Şimşek, "Bu sene her seneden daha heyecan görüyoruz. İnşallah her seneden daha fazla misafirle orada olacağız. Her sene hedefimiz bu. Pandemi süreci hariç 100 binlerin üzerinde katılımla kutlama yapıyorduk. Bu yılda yüzbinlerin üzerinde orada olacağız. Kutlamamız bu yıl 4 gün sürecek. 4 gün boyunca kutlamalarımız şenlik içerisinde geçecek. Konserler, seminerler, at yarışları, ok atma, yerel ve ünlü sanatçılarımız konser verecek" ifadelerini kullandı.

Bu yılki kutlamaların diğer yıllardan daha heyecanlı ve zengin kutlanacağını vurgulayan Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"5 yıl önce bir sloganımız vardı, 'evimiz evinizdir'. İl dışından gelen herkesi misafir etmeye hazırız. Biz halen o anlayış içerisindeyiz. Hiç bir misafirimiz asla zorluk çekmeyecektir. Her türlü imkana sahibiz. Organize olduk. İnsanlarımızla, teşkilatımızla, devletimizle el ele vermişiz."

Toplantıda Şimşek'e, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve partililer eşlik etti. - MUŞ