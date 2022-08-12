Muş yerel haberi | Muş'ta 4 kaymakamın görev yeri değişti Muş haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Muş'ta 4 kaymakamın görev yerleri değişirken, 1 vali yardımcısı ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Muş'ta 4 kaymakamın görev yerleri değişirken, 1 vali yardımcısı ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine, Korkut Kaymakamı Oğuz Ocak Muş Bulanık Kaymakamlığına, Ardahan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik Muş Korkut Kaymakamlığına, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer Trabzon Of Kaymakamlığına, Gaziantep Karkamış Kaymakamı Göksu Bayram Malazgirt Kaymakamlığına, Hasköy Kaymakamı Kübra Demirer Erzurum Uzundere Kaymakamlığına, Afyonkarahisar Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk Muş Hasköy Kaymakamlığına ve Adana Aladağ Kaymakamı Berker Çırak ise Muş Vali Yardımcılığına atandı. - MUŞ İhlas Haber Ajansı / Yerel Muş Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Muş yerel haberi | Muş'ta 4 kaymakamın görev yeri değişti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.