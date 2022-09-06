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Muş yerel haberi: Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşdemir şube müdürleri ile 2022-20233 eğitim yılında yapacakları çalışmaları masaya yatırdı

Yerel Haberler

Muş yerel haberi: Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşdemir şube müdürleri ile 2022-20233 eğitim yılında yapacakları çalışmaları masaya yatırdı

Muş haberine göre Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, şube ve yurt müdürleri ile 2022-20233 eğitim yılında yapacakları çalışmaları masaya yatırdı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, şube ve yurt müdürleri ile 2022-20233 eğitim yılında yapacakları çalışmaları masaya yatırdı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, şube ve yurt müdürleri ile bir araya geldi. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yurtlar misafir edilecek öğrencileri karşılama ve dönem içinde eğitim ve aktivitelerle alakalı yapılacak çalışmalar hakkında uyum toplantısı yapıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

gençlik Muş Yerel Haberler

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