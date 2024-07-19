Üye Girişi
Haberler

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam esnafı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinin Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Kaymakam Koşansu, esnafların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerine konuşmalar gerçekleştirdi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yeni göreve başlaması nedeniyle Malazgirt Caddesi güzergahında bulunan esnafları ziyaret ederek, onlarla tanıştı. Kaymakam Koşansu, iş yerlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında, esnafların karşılaştığı çeşitli zorluklar ve çözüm önerileri üzerine de konuşmalar gerçekleştirildi. Kaymakam Koşansu, yerel ekonominin gelişimi için esnafın görüş ve önerilerinin önemli olduğunu belirterek, ilçenin genel durumunu iyileştirmek adına çalışmaların süreceğini vurguladı. Esnaflar, Kaymakam Koşansu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarının çözümüne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Bu tür ziyaretlerin düzenli olarak yapılmasının, esnaf ve vatandaşların sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşmasına katkı sağlayacağı belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bulanık Muş Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

 İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı

 Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok

Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title