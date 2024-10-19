Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Yüksek Gerilim Hattında Ekmek Mücadelesi: Riskli Çalışmalar Devam Ediyor

Muş'ta Yüksek Gerilim Hattında Ekmek Mücadelesi: Riskli Çalışmalar Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapan işçiler, metrelerce yükseklikten düşen tehlikelere rağmen özveri ile çalışarak enerji nakil hattının güvenliğini sağlıyor. 15 işçi, emniyet önlemleri alarak zorlu koşullarda görevlerini yerine getiriyor.

Muş'ta şehirlerarası elektrik aktarımını sağlayan yüksek gerilim hattında bakım çalışması yürüten işçiler, metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde birçok riski göze alarak ekmek mücadelesi veriyor.

Şehirlerarası elektrik akımını sağlayan yüksek gerilim hattında örümcek adamı andıran görüntüleri ile dikkat çeken 15 işçi, sabahın ilk ışıklarıyla işbaşı yapıyorlar. Sepetlerin içinde dengede durarak çalışmalarını sürdüren işçiler, her gün birçok riski göze alarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Zorlu şartlara rağmen işlerini özveriyle sürdüren işçiler, yüksek gerilim hattının güvenli bir şekilde hizmet vermesi için büyük çaba gösteriyor. İşe başlamadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alan işçiler, metrelerce yükseklikteki tel ve direklere kanca ile bağladıkları sepetin içinde riskleri göze alarak yüksek gerilim hattında onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji nakil hattı çalışması yapan firmanın ekip şeflerinden Gürkan Özmen, metrelerce yükseklikte kancaya bağlı sepetin içinde ekmek mücadelesi verdiklerini söyleyerek, "Burada 15 kişilik bir ekip olarak çalışıyoruz. İki gün önce de Ağrı'dan geldik. Orada da 6 günlük bir çalışma yaptık. Şehirlerarası enerjiyi daha aktif hale getirmek, daha verimli elektrik vermek için bu çalışmaları yapıyoruz. Burası düz arazi, burada rüzgar ve buzlanma çok oluyor. Kesintisiz enerji nakli için tellere ağırlık takıyoruz. Vardiya sistemiyle çalışıyoruz, öğlene kadar bir ekip öğleden sonra bir ekip çalışıyoruz. Yoruldukça dinleniyoruz, işimiz zor. Ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimiz bir kancanın ucunda. Önce emniyetimizi alıyoruz sonra çalışıyoruz. Herkes edebildiği kadar çalışmaya çalışıyor. Paramızı helal yoldan kazanmaya çalışıyoruz. Burası düz arazi olduğu için yerden yüksekliği 25-30 metre, bazen dağlık ve vadilerde çalışıyoruz ve yükseklik 60-70 metreyi buluyor. O zaman biraz zor ve korkutucu oluyor. Ama halkımız için çalışıyoruz. Halkımızın daha iyi elektrik alabilmeleri için çalışıyoruz. Yerden 50 metre yükseklikte sepetin için de ekmek mücadelesi veriyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi Enerji Yerel Yaşam Ekmek

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti

Fırat Sarı'nın kurban ettiği bebeğin babası ölüm belgesindeki detaya isyan etti

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE GENÇLERBİRLİĞİ AMEDSPOR MAÇI CANLI İZLE | Gençlerbirliği- Amedspor maçı şifresiz izleme linki var mı? KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE Kayserispor- Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.