Muş'ta Vatandaşlar Kadir Gecesi'ni Dualarla İdrak Etti

Muş'ta vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Muş'ta vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti. Sayılganlar Camii'nde düzenlenen ve yüzlerce vatandaşın saf tuttuğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla camide bir araya gelen vatandaşlar dua etti, namaz kıldı. Düzenlenen programda Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, "Bin aydan daha hayırlı bir geceyi idrak ediyoruz. Bu gecenin bin aydan daha hayırlı olmasına vesile olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olmasıdır. Bu gece ile ilgili müstakil bir süre var. O gece ile ilgili Allah şöyle buyuruyor; 'Bu gece yeryüzüne melekler iniyor. Gökyüzünün melekleri yeryüzünün ibadet eden ehli bu gün bir araya geliyor.' Peygamber Efendimiz bu mübarek geceyi ramazan ayının son 10 gününde karşılamamızı söylüyor. İttifak ile Kadir Gecesi'nin bu gece olduğu söyleniyor. Camilerimizi doldurduk ibadetlerimizi yapıyoruz. Namazlarımızı cemaatle kılıyoruz. Bu gece tüm camilerimiz açık. Tespih namazımızı kılıyoruz" dedi.

Vatandaşlarla birlikte teravih namazı kılan Muş Valisi Avni Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin kantar ve Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Karlı vatandaşlarını kadir gecesini kutladı. - MUŞ