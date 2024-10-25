Muş'ta "Vatan ve Kahraman Buluşmaları" programı düzenlendi

Muş'ta 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' programı kapsamında şehit yakınları ve gaziler, öğrencilerle bir araya geldi.

Muş'ta Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdunda "Vatan ve Kahramanlar" buluşması gerçekleştirildi. Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte gaziler ve şehit yakınları öğrencilerle bir araya gelerek kahramanlık hikayelerini anlattı.

Programa katılan şehit yakını Yusuf Olcan, öğrencilere deneyimlerini paylaştıklarını belirterek, "Ben bir şehit çocuğu olarak yapılan bu program beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü kendimizi tanıttık. Daha sonra öğrencilerle görüştük. Öğrenciler, bizimle beraber acımızı paylaştılar. Acımızı paylaştıkları için öğrencilere de teşekkür ederim. Bizi dinledikleri ve dertlerimizi paylaştıkları için teşekkür ederim. Yapılan bu programlar, öğrencilerin vatanlarına bağlılıkları daha da artacaktır. Biz bu acıyı yaşadık, başkalarının da yaşamaması için güzel bir program oldu" dedi.

Üniversite öğrencisi Merve Kılıç ise "Gazi ve şehit yakınları ile beraber güzel bir sohbette bulunduk. Kafamızda oluşan soru işaretleri için güzel cevaplar aldık. Her birine de çok teşekkür ederim. Biz bu ülkeyi kahraman gazilerimiz ve şehitlerimize borçluyuz. Onlar adına yaşıyoruz. Umarım bizler de onların yolunda gider ve ülkemize katkıda bulunabiliriz" ifadelerini kullandı. - MUŞ