Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine Eğitim ve Tatbikat Tamamlandı

Muş'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine Eğitim ve Tatbikat Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) yönelik gerçekleştirilen temel eğitim ve tatbikat, 20 kursiyerin katılımıyla başarıyla sona erdi. Katılımcılara arama kurtarma, ilkyardım ve acil müdahale teknikleri gibi konularda eğitim verildi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) yönelik gerçekleştirilen temel eğitim ve tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Muş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürüten Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı UMKE birimi tarafından gerçekleştirilen UMKE Temel Eğitimi ve Tatbikatı, 8 eğitmen ve gözetmenin eşliğinde 20 kursiyerin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Eğitim ve tatbikat süresince kursiyerlere UMKE'nin kuruluşu ve görevleri, arama kurtarma, ilkyardım ve acil müdahale teknikleri gibi konuların yanı sıra enkaz altındaki hastaya yaklaşım, tedavi, afet bilinci ve yönetimi, saha çalışması ve lojistik, psikososyal destek, triyaj, haberleşme ve tıbbi ekipman kullanımı gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılar sahada edindikleri deneyimlerle pratiklerini geliştirme fırsatı buldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Kurtarma Sağlık Eğitim Yerel

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim otobüsler ücretsiz mi İETT? 29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı? 29 Ekim kütüphaneler açık mı? 28-29 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.