Muş'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine Eğitim ve Tatbikat Tamamlandı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) yönelik gerçekleştirilen temel eğitim ve tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Muş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını yürüten Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı UMKE birimi tarafından gerçekleştirilen UMKE Temel Eğitimi ve Tatbikatı, 8 eğitmen ve gözetmenin eşliğinde 20 kursiyerin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Eğitim ve tatbikat süresince kursiyerlere UMKE'nin kuruluşu ve görevleri, arama kurtarma, ilkyardım ve acil müdahale teknikleri gibi konuların yanı sıra enkaz altındaki hastaya yaklaşım, tedavi, afet bilinci ve yönetimi, saha çalışması ve lojistik, psikososyal destek, triyaj, haberleşme ve tıbbi ekipman kullanımı gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Katılımcılar sahada edindikleri deneyimlerle pratiklerini geliştirme fırsatı buldu. - MUŞ