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Muş'ta Ramazan Ayı Başladı: İlk Teravih Namazı Kılındı

Muş'ta Ramazan Ayı Başladı: İlk Teravih Namazı Kılındı
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Muş'ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. İmam Şafii Camii'nde vaaz veren Muş Müftüsü, Ramazan'ın anlamı ve önemi hakkında bilgi verdi.

Muş'ta rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi.

Muş'ta, rahmet ve bereketin tüm yurdu sardığı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Muş'ta teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar akşam saatlerinden itibaren camilere akın etti.

İstasyon Caddesi üzerinde bulunan İmam Şafii Camii'nde teravih namazı öncesi gönün anlamı ve önemine binaen vaaz veren Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir, teravih ve mukabeleyle Ramazan ayını süsleyeceklerini söyledi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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