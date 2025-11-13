Muş'ta Psikososyal Destek Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmetleri kapsamında destek çözüm ortakları ile yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbali başkanlığında yapılan toplantıda, yıl boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya katılan kurum temsilcileriyle yeni döneme ilişkin planlamalar ve işbirliği alanları üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantı sonunda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve psikososyal destek hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbali, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, psikososyal destek hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaşmada önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Bingölbali, "Yıl boyunca birçok kurum ve paydaşımızla koordineli şekilde çalışmalar yürüttük. Bu işbirliği sayesinde vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kapsayıcı hizmetler sunabildik. Yeni dönemde de aynı hassasiyetle, ekip ruhuyla hareket ederek psikososyal destek hizmetlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bingölbali, emeği geçen tüm çözüm ortaklarına teşekkür ederek, "Bu süreçte gösterilen özveri ve işbirliği, hizmet kalitemizin artmasında büyük rol oynadı. Hep birlikte Muş'ta sosyal hizmet alanında örnek çalışmalar üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ