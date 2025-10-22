Muş'ta PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklar İçin Ailelerin Eylemi Sürüyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü. Çocukların gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Ayten Koçhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Bir yanımız her zaman eksik kalıyor. Evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Hiçbir haber yok. Oğlum bizi duyuyorsan görüyorsan çık gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bu İsrail ve Amerika'nın davası. Gelin oğlum artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yıllardır evlat hasretiyle yaşıyoruz" dedi.

Oğlunun kaçırıldığı günden beri hiç haber alamadığını söyleyen anne Şahinaz Özcan, "Oğlum gel devlete teslim ol. Yolunuzu da açtılar. Barış da (Terörsüz Türkiye süreci) oldu. Biz barış istiyoruz. Gelin teslim olun" şeklinde konuştu. - MUŞ