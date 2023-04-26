- Muş'ta olimpiyat şampiyonları keşfediliyor Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen 'Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı' ile geleceğin olimpiyat şampiyonları Muş'ta keşfediliyor.

- Muş'ta olimpiyat şampiyonları keşfediliyor

MUŞ - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen ' Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı' ile geleceğin olimpiyat şampiyonları Muş'ta keşfediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafında spor salonunda gerçekleştirilen ' Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı' ile genç yetenekler keşfediliyor. Yetenek taramasından geçerek ilgili branşlara yönlendirilen öğrencilerin ileride ülkeyi önemli turnuvalarda temsil etmeleri hedefleniyor. Yetenek taramasının sonunda sportif branşlara yönlendirilmesi sağlanan ve birinci aşamada başarılı olan ilkokul 3. sınıf öğrencileri, kurulan 10 aşamalı istasyondan geçiriliyor. Yetenek taramasından başarıyla geçen çocukların çeviklik, sürat, kuvvet ve dayanıklılık gibi yetenekleri ölçülüyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Program İl Koordinatörü Ramazan Konak, çocukların hayatına sporu entegre edeceklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programı ile 3. sınıflarda öğrenim gören tüm öğrencilerin sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme çerçevesinde genel ölçümlerimize devam etmekteyiz. Muş'ta ise 3'üncü sınıflarda öğrenim gören tüm öğrencilerimizi evlerinden okullarından alarak spor salonlarına getiriyoruz. Uzman ekibimiz eşliğinde elektronik ölçüm aletleri ile birlikte ölçümlerini yapmaktayız. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencinin taraması gerçekleşti. Başarılı bulunanlar branşlara yönlendirildi. 2022 yılında ilimizde bin 495 öğrencimiz spora yatkın bulundu. Bu öğrencilerimiz spora yönlendirildi. Uzman antrenörler eşliğinde spor yamaya devam ediyorlar. 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde 8 bin 3'üncü sınıf öğrencisini belirli saatlerde spor salonlarına getirerek ölçümlerini yapıp varsa bir yeteneği ona göre yönlendirmeler yaparak sporu çocukların hayatlarına entegre ediyoruz" dedi.

Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme programına katılarak hedeflerini gerçekleştirmek istediğini vurgulayan öğrencilerden Asiye Meryem Gökhan ise "Buraya hedefime varmak için geldim. Hedefim, karateci olmak istiyorum ve ülkemi en büyük turnuvalarda temsil ederek şampiyon olmak istiyorum" şeklinde konuştu.