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Muş'ta Okul Destek Projesi Öğrencilere Destek Oluyor

Muş'ta Okul Destek Projesi Öğrencilere Destek Oluyor
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Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ODES projesi kapsamında köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere ve ailelere destek sağlıyor. Proje, dezavantajlı bireylerin sosyal hizmetlere erişimini artırmayı ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Okul Destek Projesi" (ODES) kapsamında ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bulanık Sosyal Hizmet Merkezinde görev yapan ekipler, ODES projesi çerçevesinde ilçe genelindeki köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Ziyaretlerde, öğrencilere kuruluşun sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yapılırken, aynı zamanda ailelere yönelik destek modellerine uygun ihtiyaç tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Proje kapsamında, dezavantajlı bireylerin sosyal hizmetlere erişimini artırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla destek planları oluşturuluyor. Ekipler, bu çalışmalarla sadece öğrenciler değil, toplumun farklı kesimlerine de ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

ODES kapsamında gerçekleştirilen bu ziyaretler, çocukların eğitimine ve ailelerin sosyal destek sistemlerine entegrasyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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