Muş'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Etkinliği

Muş'ta Vali Adil Yazar Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizlerle destek mesajları verdi. Ardından barış ve dayanışmanın simgesi olarak beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah renklerdeki balonlar gökyüzüne bırakıldı. Etkinliğe katılan öğretmenler, öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bu tür etkinliklerin önemine değindi. Etkinlik, öğrencilerin "Filistin için dua ediyoruz" mesajıyla sona erdi.

Okul olarak kalplerini Filistin'deki kardeşleriyle birleştirdiklerini söyleyen öğretmenlerden Ayşenur Erdem, "Bugün okul olarak kalplerimizi Filistin'deki kardeşlerimizle birleştirdik. Öğrencilerimiz, empati ve dayanışma temalı etkinliklerle hem bilgilendi hem de insanlık değerlerini bir kez daha hatırladı. Mazlumun yanında olmak, insan olmanın en güzel yönüdür" dedi. - MUŞ