Muş'ta Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti
Muş'ta Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.
Muş'ta Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti
MUŞ - Muş'ta Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.
Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Zafer mahallesindeki Salih-Muhlise Camii'nde düzenlenen programla Miraç Kandili ihya edildi. Ellerin semaya açıldığı gecede mevlit okundu ve 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.