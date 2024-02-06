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Muş'ta Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti

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Muş'ta Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Muş'ta Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti

MUŞ - Muş'ta Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Zafer mahallesindeki Salih-Muhlise Camii'nde düzenlenen programla Miraç Kandili ihya edildi. Ellerin semaya açıldığı gecede mevlit okundu ve 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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