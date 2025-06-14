Muş'ta LGS İçin Nüfus Müdürlüğü Sınav Sabahlığı Açık Olacak

Muş'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin belge ihtiyaçları için nüfus müdürlüğü sınav sabahı mesai yapacak.

Muş'ta 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde öğrencilere kolaylık sağlanması amacıyla, Muş Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 07.00 ile 12.30 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu.

Muş Merkez İlçe Nüfus Müdürü İrfan Şancı, sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerimize kolaylık sağlamak amacıyla, Muş Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüz 07.00 - 12.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınava girecek adayların ihtiyaç duyabileceği kimlik belgelerinin temini için yapılacak başvurular randevusuz olarak alınacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir vakit kaybı yaşamamaları adına, başvuru öncesinde sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri önem arz etmektedir. Bu vesileyle sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, kolaylıklar temenni ediyorum" dedi. - MUŞ