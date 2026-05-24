Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Muş'ta bayram alışverişi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Kentte özellikle şeker, çikolata ve kuruyemiş reyonlarında yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşların rengarenk şeker tezgahlarında uzun süre alışveriş yaptığı görüldü. Bayram ziyaretleri için hazırlık yapan vatandaşlar, hem çocuklar hem de misafirler için çeşitli ikramlık ürünler satın aldı.

Market işletmecileri, bayram öncesi alışveriş hareketliliğinin her geçen gün arttığını belirterek en fazla talebin şekerleme ve tatlı ürünlerine olduğunu ifade etti.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar ise Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını yeniden canlandırdığını belirtti.

Kentteki alışveriş yoğunluğunun bayram arifesine kadar sürmesi bekleniyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı