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Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Koruyucu Aile Günü etkinlikleri düzenledi

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Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aileler ve kuruluşlarda kalan çocuklar için anlamlı ve eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar yüz boyama, halat çekme, dart gibi oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Vali Avni Çakır, etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek desteklerini belirtti ve çocuk sahiplenmek isteyen aileleri başvurmaya davet etti.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aileler ve kuruluşlarda kalan çocuklar için anlamlı ve eğlenceli bir etkinlik düzenledi. 1071 Sultan Alparslan Parkı'nda bulunan 155 Kafeteryasında gerçekleşen "Geleneksel Oyun Şenlikleri", çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik kapsamında çocuklar yüz boyama, halat çekme, dart, bilek güreşi, futbol gibi oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklar, Koruyucu Aile Günü'nü coşkuyla kutladı.

Etkinliğe katılan Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, yakından ilgilendikleri çocukların yaptığı resim sergisini gezdi. Vali Çakır, "Koruyucu Aile Günü" etkinlikleri çerçevesinde koruyucu aile ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki koruma evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığında da yürütülen güçlü çalışmaların olduğunu ifade eden Çakır, "Bunun ilimize de güçlü yansımaları var. Bu kapsamda ilimizde; yetim, öksüz kalmış ve bize emanet edilmiş yavrularımızın, ailelerin yanlarında hayatlarına devam etme noktasında bizim de çalışmalarımız var. Aslında bizim kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetim, öksüz, ihtiyaç duyan ailelere desteği sonuna kadar hazır. İmkanlarımız da son derece güçlü ama hiçbir ortam, aile ortamının yerini tutmaz. Buna hepimiz yürekten inanıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın sahiplenmesi noktasında bizim de çalışmalarımız var. Çocuk sahiplenmek isteyen aileler varsa bu konuda onları Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerimize başvurmaya davet ediyorum. Bu kapsamda ilimizde çok güzel uygulamaları var. Ailelerimizle yavrularımızın tam bir şekilde kaynaşmaları olmuş. Onların anne babaları olmuş, dedeleri, nineleri olmuş. Bu anlamda çok güzel manzaralara hep beraber şahitlik ettik" dedi.

Aile olmanın sadece biyolojik bir bağla olmadığını söyleyen Çakır, "Bu kapsamda candan, gönülden birbirine bağlı insanların çok daha güçlü bir aile yapısı oluşturduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kapsamda koruyucu aile olan ailelere de büyük bir saygı ve minnet duyuyorum. Onların bu davranışlarını yürekten tebrik ediyorum. Tüm Muşlu hemşehrilerimizi bu konuda düşüncesi olan ailelerimizi valiliğimizle, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle irtibata geçmeye davet ediyorum. Çocuklarımızla her ay bir etkinlikte buluşmaya gayret ediyoruz. Bugün koruyucu ailelerimizle beraber de çok güzel bir etkinlik oldu. Şimdi çocuklarımız bu güzel havada oyunlar oynadı. Tüm yavrularımıza da sağlıklı ve başarılı bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ve koruyucu aileler katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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