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Muş'ta Kışlık Kavurma Hazırlıkları

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Muş'un Karabey köyünde yaşayan vatandaşlar, kışın tüketmek üzere kavurma hazırlıklarını sürdürüyor. Etler meşe ateşinde kavrularak kış için stoklanıyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Karabey köyünde kışlık kavurma yapımı için kazanlar kuruldu, meşe ateşinde etler kavrularak kış için stoklanıyor.

Karabey köyünde yaşayan vatandaşlar, kışın tüketecekleri kavurmanın hazırlıklarını sürdürüyorlar. İmkanı olan hemen hemen her ailede yapılan kavurma için hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başlıyor. Bin bir zahmetle hazırlanan etler, meşe odunu ateşine konulan büyük kazanlara doldurularak kendi yağında yaklaşık 2 saat kızgın ateşte kaynatılıp, suyu çekilinceye kadar pişiriliyor.

Kazanın dip tutmaması için belli aralıkla tahta çubuklarla karıştırılan etler iyice kıvama geldikten sonra kaplara dolduruluyor. Kazanın dibinde kalan kızgın yağlar kaplara doldurulan kavurmanın üzerine boca edilerek muhafaza ediliyor.

Özellikle kış mevsiminde gelecek misafirlere et ikramı yapmak için hava şartları ve hayvan gelişimini göz önünde bulunduran vatandaşlar, kışlık et ihtiyaçlarını sonbaharda yaptıkları kavurmalarla karşılıyorlar. Hazırlanan kavurmalar ise yılbaşından sonra tüketilmeye başlanıyor.

Kışlık kavurma hazırlayan kadınlardan Meliha Demir, kavurma geleneğinin devam ettiğini ifade ederek, "Sonbahar mevsiminde bölgemizde kavurma yapıyoruz. İmkanı olan aileler 4-5 keçi kesiyor. Atalarımızdan beri kavurma yapma bizim kültürümüzdür. Yaptığımız kavurmaları kış mevsiminde misafirlerimize ikram ediyoruz. Özellikle kahvaltıda tükettiğimiz soğuk kavurmalar kültürümüzde önemli yere sahiptir. Yöremize has yemeklerde de kullanıyoruz" dedi.

Annesine kavurma yapılırken yardım eden Yunus Demir de, yaptıkları kavurmaları yılbaşından itibaren tüketmeye başlayacaklarını ifade ederek, "Kış mevsiminde tüketmek üzere yılın bu döneminde her aile kavurma yapıyor. Bazı aileler 3-4 veya 5 keçi kesiyorlar. Yaptığımız kavurmaları kaplara koyarak muhafaza ediyoruz. Yaptığımız kavurmaları yılbaşı itibari ile tüketmeye başlıyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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