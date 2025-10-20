Haberler

Muş'ta Kışa Hazırlık: İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Desteği

Muş'ta Kışa Hazırlık: İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla 5 bin ihtiyaç sahibi aileye toplam 7 bin 250 ton kömür dağıtıyor. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, sosyal devlet anlayışının bir örneği olarak bu yardımların önemine vurgu yaptı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin ısınma sorununa çözüm olacak önemli bir destek programını hayata geçirdi.

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla bu yıl ilçede 5 bin aileye toplam 7 bin 250 ton kömür dağıtımı gerçekleştiriliyor. Kaymakamlık ekipleri, belirlenen hanelere kömür ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürütürken, dağıtımın adaletli ve eksiksiz biçimde tamamlanması için köy köy planlama yapılıyor. Yardımlar, hane tespiti yapılan ailelere doğrudan teslim ediliyor.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, sosyal devlet anlayışının sahadaki en somut örneklerinden birinin bu destekler olduğunu belirterek, "Devletimizin şefkat eli her zaman vatandaşımızın yanındadır. Özellikle kış aylarında hiçbir hanenin soğukta kalmasına izin vermeyeceğiz. İlçemizdeki her vatandaşımızın huzurlu, sıcak bir kış geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu destekler, yalnızca bir kömür yardımı değil; devletimizin, milletine olan vefa ve sorumluluk anlayışının bir göstergesidir" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.