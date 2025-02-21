İstanbul ve Ankara dahil 6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı

6 ilde ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

İkinci dalga geliyor! İmamoğlu saat verip vatandaşları uyardı
Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor

Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listede
Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

Muş'ta Kar Yağışını Snowboard ile Eğlenceye Dönüştürdüler

Muş'ta Kar Yağışını Snowboard ile Eğlenceye Dönüştürdüler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta yoğun kar yağışı, iki arkadaşın sokakta snowboard yaparak eğlenmelerine neden oldu. Fırat Taşbulak ve Bülent Öğüt, kar yağışını fırsata çevirerek çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Muş'ta kar yağışını eğlenceye dönüştüren iki arkadaş, sokakta snowboard yaparak günün keyfini çıkardı.

Muş'ta hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, bazıları için eğlenceye dönüştü. Kent merkezinde iki arkadaş, karlı yolları fırsat bilerek snowboard yaptı. Kaygan zemini avantaja çeviren Fırat Taşbulak ve Bülent Öğüt, kendilerine ait snowboard ile sokaklarda kayarak karın keyiflini çıkardı. O anlar çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, bazıları ise cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Muş'ta her yıl etkili olan kar yağışı, özellikle gençler için farklı eğlence şekillerine zemin hazırladığını söyleyen Bülent Öğüt, "Muş'ta etkili olan kar yağışını fırsata çevirdik. Kar yağışını eğlenceye dönüştürmek için bazı fikirler yürüttük. Arkadaşımla birlikte snowboardımızı aldık ve sokağa çıktık. Bayağı eğlenceli oldu. Sokaktakilerin de dikkatini çekti, videomuzu çektiler. Kar her zaman çile olacak diye bir şey yok. Memleketimizin yazı da kışı da ayrı güzel. Kar yağışını fırsata çevirerek eğlendik" dedi.

Caddede snowboard yapanlara denk gelen vatandaşlardan Maruf Yıldırım ise, "Muş'ta şu an güzel kar yağıyor. Sporcu arkadaşlarımız da snowboard ile sokakta kayıyorlar. Onlara denk gelmek bizim için iyi oldu. Gençler etkilenip bu spora başlayabilir" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bunu ilk kez yaşadı! AZ Alkmaar maçında gözlerden kaçan detay
img

İğrenç olay! 4 çocuk cinsel istismardan tutuklandı
img

Fenomenin korkunç ölümü! Saatlerce kaynar suyun altında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süpermarketlerde tereyağı krizi nedeniyle fiyatlar had safhaya ulaştı

Süpermarketlerde tereyağı krizi büyüyor
Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın 'Günaydın' paylaşımı taraftarı çıldırttı

Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın "Günaydın" paylaşımı taraftarı çıldırttı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.