Muş'ta kadir gecesi dualarla idrak edildi

MUŞ - Muş'ta vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen kutsal geceyi dua ve ibadetlerle idrak etti.

İslam Dünyası, Ramazan ayının 27'inci gecesi olan Kadir gecesine kavuşmanın sevincini yaşarken Muş'ta da bu sevince ortak olan Müslümanlar kadir gecesini dualarla ve ibadetlerle idrak etti. Müslümanlar bu mübarek geceyi Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek geçirdi. Muş Çağlayan camisinde düzenlenen ve yüzlerce vatandaşın saf tuttuğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla camide saf tutan vatandaşlar dua etti namaz kıldı. Düzenlenen kadir gecesi programında vaiz veren Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, "Peygamberimizin peygamberliğe başlangıcı kadir gecesinde olmuştur. Peygamber efendimizin alemlere teşrifinin tek bir anlamı var merhamet, Allah'a kulluk, insanlık, insaf, iyili ve güzelliktir. Baktığımız zaman bunu görüyoruz. Bu mübarek gecede bize verilen bir mesaj var. Kur'an-ı kerime yönelmemiz lazım. Allah'ın kitabına sarılmamız lazım. Kadir gecesinin bir anlamı da kaderimizdir. Bizim bu gün kaderimiz belirlendiği bir gecedir aynı zamanda. Bu geceyi ibadet ile geçirelim" dedi.