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Muş'ta İhtiyaç Sahibi Hükümlüler İçin Sosyal Market Açıldı

Muş'ta İhtiyaç Sahibi Hükümlüler İçin Sosyal Market Açıldı
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Muş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle açılan sosyal market, ihtiyaç sahibi hükümlüler ve ailelerine temel giyim ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı, kentteki ihtiyaç sahibi hükümlü ve hükümlü yakınlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir sosyal market açtı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı işbirliğiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde açılan sosyal markette hükümlüler ve aileleri, kendileri için belirlenen saatte giysi, ayakkabı ve diğer ihtiyaç malzemelerini temin edebilecekler. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında düzenlenen törende açılışı yapılan sosyal marketten denetimli serbestlik tedbiri devam eden ve ekonomik durumu iyi olmayan hükümlü aileleri yararlanacak.

Sosyal Market'in açılışını yapan Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, sosyal sorumluluk projesinin ilk adımını attıklarını ifade ederek, "Kızılay'ın desteğiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde sosyal market açılışı gerçekleştirdik. Sosyal market, denetimli serbestlik tedbiri devam eden ve ekonomik durumu iyi olmayan hükümlülerimizin ailelerinin, özellikle çocuklarının giyim ihtiyacı, okul ihtiyacı, kırtasiye ihtiyacı, defter, kalem, silgi, bu tarz malzeme ihtiyaçlarını karşılayacak bir market olacak. Buradan ihtiyaca göre bu ürünleri karşılayabilecekler. Ayrıca, Koruma Kurulu Toplantımızı yaptık. Bu yıl denetimli serbestlik olarak çok daha aktif projeler yapacağız. Muş'un tarım ve hayvancılık kenti olması sebebiyle bu alan üzerine projeler yürütüyoruz. Özellikle geçen yıldan beri devam eden sürü yetiştiriciliği projemiz bu yıl da devam edecek. Bunun yanında arıcılık çok önem verdiğimiz bir proje. Muş'un coğrafyası, florası, arıcılık için çok uygun. Dolayısıyla arı yetiştiriciliğine yönelik faaliyetlere başlıyoruz" dedi.

Kurulan sosyal marketin aile ekonomisine katkı sunacağını söyleyen Kantar, "Cezanın asıl amacı ıslah etmek, topluma karıştırmak, topluma sorunsuz bir şekilde bu arkadaşlarımızın entegrasyonunu sağlamaktır. Dolayısıyla buna yönelik faaliyetleri çok önemsiyoruz. Bu yaptığımız eğitim faaliyetleri ve kurslar, hep bu amaca yönelik. Arkadaşlar bu kursları tamamladıktan sonra kendi işlerini kurup aile ekonomisine katkı sağlayacaklar. Buna inanıyoruz ve buna yönelik faaliyetlerimize de devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sosyal Market Projesi'nin açılışını yaptıklarını belirten Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Faik Aktaş ise "Amacımız hükümlü ve ailelerimizin ihtiyaç sahibi çocuklarının giyim anlamındaki ihtiyaçlarını karşılanmak. Burada sürekli olarak malzeme tedarikini karşılayarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olacağız. Bu anlamda çocuklarımızın eğitim anlamındaki desteklerimizi de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Market açılışının ardından Kantar başkanlığında Koruma Kurulu Toplantı yapıldı.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Bakaner, Muş Denetim Serbestlik Müdürü Bülent Uğraş, Muş E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ferhat Tuncay ve kurum amirleri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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