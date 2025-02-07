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Muş'ta Hükümlüler Eğitim ve Meslek Kursları ile Topluma Kazandırılıyor

Muş'ta Hükümlüler Eğitim ve Meslek Kursları ile Topluma Kazandırılıyor
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Muş'ta hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla düzenlenen eğitim ve meslek edindirme kursları sayesinde, birçok hükümlü ücretsiz sertifikalar alarak kendi işlerini kurma fırsatı elde ediyor.

Muş'ta hükümlüler, eğitim ve meslek kurslarıyla topluma kazandırılıyor.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik Müdürlüğü, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla eğitim ve meslek edindirme programları düzenliyor. İnfaz süreci sonrası hükümlüler arıcılık, hayvancılık, sürü yönetimi, yumurtacılık, kanatlı hayvancılık ve doğalgaz tesisatçılığı gibi birçok alanda ücretsiz kurs alabiliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü projede kurslara katılan hükümlüler, eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra sertifikalarını alarak iş kurma fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda 2024 yılı içinde gerçekleştirilen eğitim programlarında 105 kişi sürü yönetimi, 15 kişi ise arıcılık eğitimi alarak toplamda 120 hükümlü sertifika almaya hak kazandı. Ayrıca, sürü yönetimi sertifikası alan 6 hükümlü, İŞ-KUR tarafından desteklenen 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'nde kabul görerek kendilerine toplam 8 büyükbaş hayvan hibe desteği sağlandı. Bunun yanı sıra 13 eski hükümlünün sunduğu projeler değerlendirilmek üzere Denetim Serbestlik Müdürlüğü ekiplerince İŞ-KUR İl Müdürlüğüne yönlendirildi.

Denetim Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları Bürosu Projeler Biriminden Sorumlu Uzman Derya Güler, hükümlülerin meslek edinerek yeniden topluma kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür projelerin devam edeceğini belirtti. Güler, "Müdürlük olarak infaz süreci, eğitim ve iyileştirme bölümü ile topluma yeniden kazandırma süreci olmak üzere üç temel bölüme ayrılıyoruz. Öncelikle infaz sürecini yönetiyoruz, ardından hükümlülerin eğitim ve kişisel gelişimlerini destekliyoruz. Son aşamada ise hükümlülerin tekrar topluma kazandırılması ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çeşitli kurslar düzenliyoruz. Bu kapsamda arıcılık, hayvancılık, su yönetimi, yumurtacılık, kanatlı hayvancılık ve doğalgaz tesisatçılığı gibi birçok alanda eğitim veriyoruz. Bu kurslar sonucunda hükümlülerimize, normalde ücretli olan ancak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz projeler sayesinde ücretsiz olarak sağlanan sertifikalar veriyoruz. Ayrıca, hükümlüler kursları tamamladıktan sonra İŞ-KUR projeleri aracılığıyla sundukları projelere destek sağlıyoruz. Böylece arıcılık, hayvancılık gibi alanlarda kendi geçimlerini sürdürebilmeleri için gerekli teşvikleri sunarak topluma yeniden faydalı bireyler olarak kazandırılmalarına yardımcı oluyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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