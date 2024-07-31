Muş'ta Gençlik Merkezi Ziyareti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Zafer Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezini ziyaret etti.

Bulanık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya tarafından karşılanan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, gençlik merkezi birimleri, atölyeler ve kurs sınıflarını gezerek öğreticiler ve kursiyerlerden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Merkez yetkililerinden yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Koşansu, spor kompleksinin ilçe gençleri için önemli bir merkez olduğunu belirtti. Kursiyerlere başarılar dileyen Kaymakam Koşansu, gençlerin spora ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Gençlerin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirten Kaymakam, spor ve kültürel etkinliklerin gençlerin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağladığını ifade etti. - MUŞ