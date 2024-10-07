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Muş'ta Filistin'e Destek Protestosu

Muş'ta Filistin'e Destek Protestosu
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Muş'ta, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen protestoda, Filistin'e yönelik İsrail saldırıları kınandı. Protesto, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak, vatandaşların Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyüşüyle devam etti.

Muş'ta, Filistin'e yönelik saldırılarını 1 yıldır sürdüren İsrail protesto edildi.

Muş'ta sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Mescid-i Aksa Platformu tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen protesto, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Platform adına basın açıklaması yapan Mahsun Eminoğlu, Gazze'ye saldırıların birinci yıl dönümü olduğu için toplandıklarını belirterek, "Kur'an-ı Kerim bütün tarihlerin ve zamanın kitabıdır, herkese hitap ediyor. Bizim savaşımız, mitinglere, etkinliklere katılmaktır ve boykot yapmaktır. Bu da bizim savaşımızdır. Eğer bunu yapmazsak Cenab-ı Allah bunun hesabını bizden soracaktır. Bizim savaşımız mitingdir. Boykot bizim cihadımızdır, eğer boykot yapmazsak demek ki cihattan kaçıyoruz. Bunun da vebali ağır olacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlar. ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak Kent Meydanı'ndan İmamı Şafi Camii'ne kadar yürüdü. Burada dua edilmesinin ardından kalabalık sessizce dağıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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