Muş'ta Evlat Nöbeti: Aileler Eylemlerine Devam Ediyor

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürerek evlatları için teslim olmaları çağrısında bulundu. Aileler, umutlarını yitirmeden evlatlarını bekliyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü. "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan aileler, umutla bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz evlatlarımızın, ciğerimizin peşindeyiz. Bazı cahiller gelir bize laf atar. Bizim acımızı onlar da yaşasınlar. Onlar evlat acısı görmemiş ondan öyle yapıyor. Yavrum, gelin teslim olun. Yeter artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Barış oldu, yollarınız açıldı, sizlere fırsat sunuldu. Yavrum sen gelene kadar ben bu eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Naciye Sönmez Yıldız da "Oğlum sesimi duyursan gel teslim ol. Hepimiz sana destek veririz. Gel, yeter artık" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
