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Muş'ta Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

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Muş'ta, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna bağlı Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu büyük bir katılımla gerçekleşti. Merkez Karaköprü Köy Muhtarı Turan Süne, seçimde 132 oy alarak Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyon Başkanı oldu.

MUŞ (İHA) – Muş'ta, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna bağlı Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Muş'ta büyük bir katılımla gerçekleşti. MAUN İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen genel kurula, bölgedeki muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre, divan kurulunun seçimi, faaliyet ve mali bilanço raporlarının okunmasıyla devam etti. Tek liste halinde gidilen seçimde; Merkez Karaköprü Köy Muhtarı Turan Süne, 132 oy alarak Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyon Başkanı oldu.

Programa katılan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine değinerek, "Sizlerin hakkını savunmak, sizlerin derdine derman olmak için yükümüz biraz daha ağırdır. Bunun haricinde bizim de bir muhtar mührümüz vardır. Bu yolda beraber el ele, kol kola yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Zaman zaman muhtar ne işe yarar denildi. Ama 12 yıllık süreçte geldiğimiz noktada, muhtar mahallenin abisi, mahallenin ablası oldu. Bir afette, bir salgında, bir olumsuzlukta hemen muhtarlarımız devreye giriyor. Mezhebini, meşrebini, inancını, görüşünü ayırt etmeden herkese hizmet eden muhtarlardır. Bunu görmeyenler, Türkiye Muhtarlık Konfederasyonu'nun geçmişte yaptığı faaliyetleri takip ettiklerinde muhtarlığın ne olduğunu orada görecekler. Görmeyenlere, duymak istemeyenlere, o zaman muhtarlığın ne olduğunu bu kürsüden Doğu Anadolu'nun incisi Muş'tan birkaç kelime ile söylemek istiyorum. Muhtar 7/24 vatandaşının yanında duran, vatandaşının hizmetçisi olan ve devletinin yanında duran kişidir. Muhtar; mahallesinin veya köyünün akil insanı, önde giden, hissiyle değil, aklıyla herkesi, her rengi, her inancı kucaklayan kişidir" dedi.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Eski Başkanı Abdullah Butaku, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda muhtar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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