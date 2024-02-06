Muş'ta depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için dua etti.

6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Varto Müftülüğünce Hacı Kaya Özer Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Mevlid-i Şerif'in okunduğu ve duaların edildiği programın sonunda açıklamalarda bulunan Varto İlçe Müftüsü Fatih Arslan, depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Müftü Fatih Arslan, "6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde müftülüğümüz tarafından düzenlenen programla hayatını kaybeden kardeşlerimizi dualarla ve hayırlarla yad ettik. Rabbimizden niyazımız bizleri, vatanımızı, topraklarımızı, milletimizi ve bütün İslam alemini her türlü felaketlerden, musibetlerden korusun. Büyük temennimiz ve duamız budur. Bunun için de bize düşen en büyük görev, ibadetlerimizi ihlas ve samimiyetle sürdürmektir. Eğer ki biz Peygamberimizin söylediği üzere istiğfara ve istikamete sımsıkı sarılır da hayatımızı bu şekilde sürdürürsek, hem afetlerden hem tehlikelerden hem de musibetlerden Allah'ın izni ile korunmuş oluruz. Depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - MUŞ