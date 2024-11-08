Muş'ta Çocuklar için El ve Motor Becerileri Geliştiren Etkinlikler Düzenlendi

Muş'ta çocuk evlerinde koruma ve bakım altında olan çocuklar için el ve motor becerilerini geliştiren etkinlikler düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri'nde koruma ve bakım altında kalan çocukların el ve motor becerilerinin gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Mevsim şartlarına uygun olarak düzenlenen bu etkinliklerde, çocuklar resim yaparak ve kendi çantalarını tasarlayarak yeteneklerini sergilediler.

Etkinlikler, çocukların el becerilerini ve ince motor yeteneklerini geliştirmek, özgüvenlerini artırmak ve sosyal becerilerini desteklemek amacıyla planlandı. Çocuklar, kendi hayal güçlerini kullanarak resim çizdiler ve kişisel çantalarını tasarladılar. Bu süreç, onlara hem eğlenceli vakit geçirme fırsatı sundu hem de el becerilerinin yanı sıra takım çalışması ve paylaşma gibi beceriler kazandırdı. - MUŞ