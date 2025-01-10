Muş'ta Besiciler Zorlu Kış Şartlarıyla Mücadele Ediyor

Muş'un yüksek kesimlerinde besicilik yapan vatandaşlar, etkili olan kar yağışının ardından zor şartlarda hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Merkeze 56 kilometre mesafede bulunan Yukarıyongalı köyünde etkili olan kar yağışı, besicilerin günlük işlerini zorlaştırdı. Belirli saatlerde hayvanlarını kar üzerinde beslemek için çıkaran besiciler, dondurucu soğuk ve tipide sırtlarında ot taşıyarak tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor.

Yılın 6 ayı kar üzerinde hayvanlarını ot ve samanla beslediklerini söyleyen çiftçilerden Eyüp Omur, "Köyümüz yüksek rakımlı bir köydür, burada çok kar yağar. 5-6 ay kar altında kalıyoruz. Hayvanlarımızı kar üzerinde besliyoruz. Hayvanlarımız doğum yaptıktan sonra işimiz biraz daha zorlaşıyor. Eskiden Mart ve Nisan doğum yapan hayvanlar şimdi ocak ayında doğum yapıyor. Dedemizden ve babamızdan bu şekil gördük devam ediyoruz" dedi.

Kar üzerinde hayvanlarını beslediklerini söyleyen besicilerden Talha Yöndem, kış mevsiminde çok zorluk yaşadıklarını anlattı. Besici Yöndem, "Yukarıyongalı köyünde yaşıyorum. Yazın biçtiğimiz otu kış mevsiminde hayvanlarımız veriyoruz. Hayvanlarımız altı ay boyunca kar üzerinde besliyoruz. Otları ve samanları sırtımızda ya da kızaklarla taşıyarak hayvanlarımıza veriyoruz. Hayvancılık işi zordur. Köyümüzde 1-2 metre kar yağıyor. Buna rağmen hayvanlarımızın bakımlarını ihmal etmiyoruz. Bu meslek dedelerimizden kalmadır" şeklinde konuştu. - MUŞ