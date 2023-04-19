Muş'ta bahar hazırlıkları başladı

Muş'ta bahar hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar ilk sebze tohumlarını toprakla buluşturdu.

Baharın gelmesi ile birlikte Muş'un Karabey köyünde bağ ve bahçelerde temizlik çalışmaları başlatan vatandaşlar, yaz aylarında tüketilecek sebzelerin tohumlarını ekti. Bahçelerde tohum ekimine başlayan vatandaşlar; biber, salatalık, patlıcan, roka, maydanoz, tere, dereotu, soğan ve patates tohumlarını toprakla buluşturdu. Bahar mevsiminin gelişi ile ısınan hava ile birlikte bağ ve bahçelerde temizlik çalışmalarına başlayan vatandaşlardan Tahsin Güllü, yaz ve kış aylarında tüketecekleri sebzelerin ekimine başladıklarını belirterek, "Kış mevsiminin ardından nihayet bahar geldi. Havalarda ısınmaya başladı. Kış mevsiminde etkili olan kar yağışından dolayı çöken ve yıkılan bahçe çitlerini tamir ettik. Daha sonra bahçelerimizin içinde çalı çırpıları topladık. Bahçelerimiz için şimdiden sebze tohumlarını toprak ile buluşturduk. Tohumlar filizlendikten sonra bahçelere alacağız ve bahçe ekimini gerçekleştireceğiz. Kış aylarında tüketeceğimiz tüm sebzeleri biz yaz aylarında üretiyoruz" dedi. - MUŞ