Üye Girişi
Haberler
Şeyda polisin katiline ağırlaştırılmış müebbet

Adliyeye hayvan aracıyla götürülen katilin cezası belli oldu
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
ABD felaketi yaşıyor! Saatlerdir süren yangın nedeniyle OHAL ilan edildi

Dünyanın süper gücünü çaresiz bırakan yangın! Görüntüler dehşet verici

Muş'ta Annelerin PKK'ya Karşı Teslim Olma Çağrısı

Muş'ta Annelerin PKK'ya Karşı Teslim Olma Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önünde düzenledikleri oturma eylemleriyle evlatlarının dönmesini beklediklerini dile getirdi. Aileler, toplumdan destek istedi.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek DEM Parti il binası önünde oturma eylemini sürdüren anneler, çocuklarının eve dönmesini bekliyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da devam ettirdi. Çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklediklerini dile getiren aileler, toplumun da bu konuda kendilerine destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Şahinaz Özcan, 8 yıl önce kaçırılan oğlundan hiç haber alamadığını ifade ederek, "Oğlum sağ mı ölü mü onu bile bilmiyorum. Oğlumu terör örgütü PKK'dan istiyorum. Bir çocuk dağda kalana kadar biz yine buradayız. Benim çocuğum nerede? Milletin çocuklarını götürüyorlar ve aileleri perişan ediyorlar. Allah onları kahretsin. Yeter artık. Oğlum gel teslim ol" dedi.

Baba Mahmut Yılmaz da birlik ve beraberlik zamanı olduğunu belirtti. İsrail ve Amerika'nın PKK'nın dostu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu oyuna gelmeyelim. Burada evlatlarımızı bekliyoruz. Çocuklar dönmeye başladı. Kalanlar da en yakın zamanda dönecekler inşallah. Bu işin sonu yok. Gençlerimiz bunun bilincinde. Birlik beraberlikle bu iş çözülür, savaşla bir yere varılmaz. Bu süreçte inşallah her iki tarafta anlaşır. Eski günleri unutacağız. İyi günler bizi bekliyor. Türkiye'miz hepimize yeter. Kimsenin oyununa gelmeyelim. Oğlum dönüm, bunun sonu yoktur. Sizi kandırıyorlar. Türkiye hepimize yeter. Türkiye şefkat elini herkese uzatır. Türkiye kimseyle düşman değildir. Teslim olan gençlere çok iyi davranıyorlar" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem hakkında bir bomba daha
img

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt
img

Kerimcan Durmaz tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roketsan mühendisi Yücel'in babası: Oğlum intihar etmedi, infaz edildi

Evinde ölü bulunan Roketsan mühendisinin babasından olay iddia
Özel'in seçim vaadini gölgede bırakan gaf: Bu ilçeyi il yapacağız, plakası da 83 olacak

İl yapmak istedikleri ilçedeki plaka gafı, vaadini gölgede bıraktı
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı
İbrahim Tatlıses'in torunu Oxford'a başvurdu! Güzelliği daha çok konuşuldu

Torunu hayalini gerçekleştiriyor! Güzelliği ise dillere destan
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke

Son Dakika Haberleri

Leyla CANLI izle! Adalet 8 Ocak Çarşamba Leyla 17. bölüm NOW TV izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Ocak Polatlı, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 8 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 8-9 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Çatalca, Küçükçekmece, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eski Yöntem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Yöntem filmi ne zaman, nerede çekildi? Abdullah Öcalan çıkacak mı, tahliye olacak mı? CANLI maç izle! (GALATASARAY BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Ocak günün maçları nereden izlenir? 9 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Aslan, Terazi burcu yorumu! 9 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.