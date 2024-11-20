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Muş'ta Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş'ta Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor
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Muş'ta çocuklarını PKK'nın elinden kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti il binası önünde başlattıkları evlat nöbetine devam ediyor. Aileler çocuklarının dönmesini beklerken, toplumdan destek istiyor.

Muş'ta çocuklarının dağa kaçırılmasından Dem Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler çocuklarının en kısa sürede evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Aileler, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oturma eylemine katılan Alaaddin Koçan, 9 yıl önce oğlunun kaçırıldığını ifade ederek, "PKK'dan oğlumu istiyorum. Nerede olduğunu bilmiyoruz, benim oğlumu bıraksınlar. Şimdiye kadar sustum ama şimdi suskunluğumu bozuyorum. Artık dayanamıyorum, evladımı istiyorum. Ersin oğlum neredeysen gel, kimseden korkma oğlum, devletine sığın. Devletinden başka senin sığınacağın bir yer yok. Oralarda devlet kurulmaz. Sizi maşa olarak kullanıyorlar, bir gün öldürüp bir yere atacaklar. Neredeysen oğlum gel" dedi.

8 yıldır oğlundan tek bir haber alamadığını söyleyen Şainaz Özcan ise, "HDP binası önünde bekliyorum. HDP'den çocuğumu istiyorum. Ben para pul istemiyorum, sadece oğlumu istiyorum. Yeter artık çocukları götürmesinler. Atilla oğlum benim, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol, devletimiz ve bayrağımız bir" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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