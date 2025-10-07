Muş'ta 5 Bin Kişi İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Yürüdü

Muş'ta düzenlenen yürüyüşte yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Yatsı namazı sonrası Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gösteride vatandaşlar, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan Muş İstişare Meclisi Başkanı Cahit Bulu, iki yılı aşkın süredir dünyanın Gazze'de yaşanan insanlık dramına tanıklık ettiğini belirterek, insanlığın büyük bir vicdan sınavı verdiğini söyledi. Bulu, "Bizler Mescid-i Aksa Platformu olarak bugün burada Gazze'nin onurlu ve şanlı direnişine sarsılmaz desteğimizi bir kez daha yüksek bir kararlılıkla ilan etmek için toplandık. İnsanlık, tarihin en ağır kuşatmalarından birini izlerken, Gazze halkı sabrı, sebatı ve sarsılmaz iradesiyle yalnızca kendi yurdunu değil, insanlığın onurunu da koruyor" dedi.

İşgal ve abluka sürdükçe kalıcı barışın mümkün olmayacağını vurgulayan Bulu, "Gazze'de kadınlar, çocuklar ve siviller doğrudan hedef alınmış, şehirler yerle bir edilmiştir. Artık zaman bağlayıcı ve somut adımların zamanıdır. İnsani koridorların açılması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve ablukayı tümden kaldırmak ertelenemez bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Bulu, "Gazze'ye insani yardımlar derhal ulaştırılmalı, kara, deniz ve hava yolları kalıcı insani koridorlara açılmalıdır. Abluka kaldırılmalı, sürdürülebilir bir ateşkes tesis edilmeli ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı etkili yaptırımlar uygulanmalıdır. Yeniden imar ve sağlık desteği için kapsamlı bir fon kurulmalı" dedi.

Bulu, sivil toplum kuruluşlarına ve gençlere seslenerek, Filistin için dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. "Her birimiz kendimize sormalıyız: Bu zulüm sürerken ben üzerime düşeni yapıyor muyum? Küçük görünen her emek büyük bir hakikat zincirinin halkasıdır" diyen Bulu, bilgi, ahlak ve vicdanla kuşanmış bir gençliğin karanlığı dağıtacağını belirtti. "Gazze'nin bize öğrettiği şey sabrın ve fedakarlığın yenilmezliğidir" diyen Bulu, "Gazze halkının ve onun onurlu direnişçilerinin yanındayız. Kudüs ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar sesimizi yükseltecek, meydanları dolduracak, boykotu büyütecek, dayanışmayı derinleştireceğiz. Bu yalnızca politik bir tutum değil; insanlık ve adalet için tarihi bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kalabalık, Kent Meydanı'ndan İmam Şafi Camii'ne kadar yürüdü. Okunan duaların ardından kalabalık sessizce dağıldı. - MUŞ