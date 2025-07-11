Muş'ta 3 Bin Kişiye Aşure İkramı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte 3 bin kişiye aşure ikram etti.

Bulanık Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından organize edilen programda kazanlar dolusu aşure, Merkez Camii önünde Cuma namazı sonrası vatandaşlara ikram edildi.

Burada açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Muharrem ayının anlam ve önemine dikkat çekerek, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Muharrem ayında aşure dağıtımını bu yıl da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem ayı; bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin pekiştiği bir zaman dilimidir. Farklı nimetlerin bir araya gelerek oluşturduğu aşure de toplumumuzdaki birlik ve beraberliğin sembolüdür. Mezhebi, meşrebi, rengi ne olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir. Rabbim bu birlikteliğimizi daim etsin. Muharrem ayının ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MUŞ