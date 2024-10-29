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Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyetin önemini vurgulayarak, devletin birlik ve beraberlik anlayışıyla büyüdüğünü belirtti. Törende şiirler okundu ve ödül töreni gerçekleştirildi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bulanık İlçe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, 19 Mayıs 1919'da başlayan ve büyük bir azim ve kararlılıkla süren milli mücadelenin zaferle sonuçlandığını ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde aziz milletimiz kenetlenmiş, iman gücüyle vatanımız işgalden kurtarılarak; büyük önder Atatürk'ün, 'Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir' dediği yeni çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bugün 100 yıllık genç bir devletin, binlerce yıllık kadim gelenekleriyle, bugünden yarına daha azimli, daha kararlı ve daha güçlüyüz. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Makam ve zenginliğe bakılmaksızın her bir vatandaşımız cumhuriyetin sahibidir. Cumhuriyet hepimizindir. Cumhuriyet köylünündür, çiftçinindir. Öğretmenimizin, polisimizin, kahraman askerimizindir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ölmez, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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