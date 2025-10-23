Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokulu, Türkiye Birincisi Oldu

Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi"nde Ar-Ge ve proje uygulamaları alanında Türkiye birincisi oldu.

İstanbul Büyük Çamlıca Camisi 1071 Kongre ve Etkinlik Salonunda düzenlenen törende, öğrenciler Yiğit Mir Berat ve Mina Uğurlu, ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in elinden aldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve imam hatip okullarında gerçekleştirilen özgün çalışmaların tanıtılmasını amaçlayan sergideki projeler; "Değerler Eğitimi", "Ar-Ge ve Proje Uygulamaları", "Kurumsal Kapasite ve Akademik Gelişim" ile "Kültür, Sanat ve Spor" olmak üzere dört tematik alanda değerlendirildi. Bu yıl 352 başvuru arasından 50 proje sergilenmeye hak kazandı.

Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokulunun elde ettiği Türkiye birinciliği, öğrencilerin disiplinli çalışmasının, danışman öğretmenlerin özverisinin ve okul yönetiminin yenilikçi eğitim vizyonunun bir göstergesi oldu.

Okul yönetimi, elde edilen başarının imam hatip okullarında yürütülen nitelikli projelerin görünürlüğünü artırdığını belirterek, emeği geçen öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere teşekkür etti. - MUŞ