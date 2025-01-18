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Muş Gazeteciler Cemiyeti, Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Muş Gazeteciler Cemiyeti, Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu
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Kış mevsiminde azalan kan stoklarına dikkat çekmek amacıyla Muş Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturdu.

Kış mevsiminin etkisini hissettirdiği Muş'ta, azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla Muş Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay Muş Şubesi Kan Bağış Merkezi, hastanelerin kan ihtiyacını karşılamak için merkez ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Soğuk havaların etkisiyle kan bağışı oranlarında düşüş yaşanması üzerine bağış çağrısında bulunan Kızılay ekibine, Muş Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden destek geldi. Yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri, haber dönüşünde Kızılay'ın kan bağış aracına giderek bağışta bulundu.

Burada vatandaşlara çağrıda bulunan Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, Kızılay'ın çağrısına kayıtsız kalmalarının doğru olmayacağını söyleyerek, "Kan bağışı, hayat kurtarmanın en kolay yollarından biri. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak ve ihtiyaç sahiplerine umut olmak için Kızılay'a destek verdik. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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