Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Saray Mahallesi sakinleriyle buluştu

'Halk Buluşmaları' toplantısının bu haftaki durağı Saray Mahallesi oldu. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalarak görev süresi boyunca gelenek haline getirdiği buluşmada son 8 yılda kente kazandırılan belediye hizmetlerini tek tek anlattı.

Toplantı sonrası konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Asya, ortak akıl birlikte yönetim anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Vatandaşların fikirlerine büyük önem verdikleri için her fırsatta kendileri bir araya gelme gayreti içinde olduklarını dile getiren Asya, çalışmaların son durumunu mahalle sakinleri ile paylaştıklarını kaydetti.

'Halk Buluşmaları' kapsamında vatandaşları dinleme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Asya; "Halk buluşmalarımızı çok önemsiyoruz. Başlattığımız geleneğimizin devamı olarak gördüğümüz Halk Buluşmalarını faydalı gördüğümüz için bu toplantımızı devam ettiriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızla bir araya gelip sorunları yerinde tespit etme ve kendilerini dinleme şansına sahip oluyoruz. Çünkü biz mahalle sakinlerimizin çarşıda pazarda duyduklarını bizlere sorabilmeleri için ayaklarına gidiyoruz. Biz bir günah işlemişsek tövbe edip düzeltmenin yollarına bakacağız, vatandaşlarımız yanlış duymuşsa biz doğrusunu söyleyeceğiz" dedi.

Asya, Kent Meydanı projesinde sona doğru geldiklerini dile getirerek; "İnsanlarımızın yapılanları ve merak ettiklerini birinci ağızdan öğrenmeleri için bir ortam oluşturduk. Allah'ın izniyle bu yönetim anlayışımızı da her zaman sürdüreceğiz. Çünkü biz bu yola çıkınca halkımızla istişare ettik. Vatandaşlarımızın desteğini alarak hizmetkarlığa başladık. Bu şehrin eksik ve aksaklıklarını öncelik sırasına göre belirleyerek bunları çözüme kavuşturacağımıza dair vaatlerde bulunduk. Bugün de bu sözlerimizin hesabını vermek üzere halkımızın karşısındayız. Gelmiş olduğumuz noktada dönüp geriye baktığımız zaman altyapı ve üstyapısı tamamlanmış bir şehir görüyoruz. Bu yıl Eski Erzurum ve Hürriyet Caddelerimizde başlattığımız üstyapının tamamlanması ile şehrimizde ciddi bir üstyapı sorununu ortadan kaldırmış olduk. Meydanlar şehrin aynasıdır düsturu ile başlatmış olduğumu Kent Meydanı projemizi halkımızın hizmetine sunmak için gün sayıyoruz. Prestijli projelerimizden biri olan Kent Meydanı projemizde birkaç güne kadar bitecek. Bu şehrin eksik olan bir meydana ihtiyacı vardı bizler de her eksiklik gibi bunu da ortadan kaldırmak için kollarımızı sıvadık. Hamdolsun ki bugün artık bir Kent Meydanı olan bir şehir olduk. Şükürler olsun geldiğimiz nokta itibari ile iyi bir mesafe kat ettik. Niyetimiz hep hayırdı, akıbetimizde hayroldu" şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Asya, "Vatandaşların fikir ve önerilerini dinlemek için 'Halk Buluşmaları' toplantıları düzenlediklerini kaydeden Başkan Asya açıklamasının devamında; "Belediye işi gönül işidir diyoruz ve yaptıklarımızla halkımızın gönlünü kazanacağımıza inanıyorum. Bizler tabiri caizse bu şehrin altını üstüne getirdiğimiz zaman vatandaşlarımızın yaşam konforuna dokunduğumuzun farkındaydık. Ancak proje ve çalışmalarımızın tamamlanması ile ortaya çıkan güzellikleri halkımızın görmesi bizleri ziyadesiyle gururlandırıyor. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz çalışmalarımızın memnuniyetine şahit oluyoruz. Belediyeciliğin aynı zamanda bir sosyal ve kültürel belediyecilik olması çalışmalarımızı halkımızın hizmetine sunmak için gayret ettik. Bilgi evleri projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz tesislerimize yenilerini ekleyerek vatandaşlarımızın istifade etmesini sağladık. Diğer taraftan Gençlik Merkezleri projemizi de başlatarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her türlü sosyal ve kültürel aktivitelerden faydalanmalarını sağladık. Siyaset farklı olabilir, duruşumuz farklı olabilir ama Muşlu olmamız bizim için her şeyin üstündedir. Bütün fikirler başımızın tacıdır. Biz fikirleri almak için bu toplantıları yapıyoruz. Eksiklerimiz elbette vardır ve olacaktır. Biz elimizden geldiğince eksiklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. Bütün projelerimizin en iyisi olmasını istiyoruz. Belediye olarak her zaman prestijli proje yapacağız. Bugünümüzü yarınımızdan daha iyi bir şekilde yapmak için çalışıyoruz ve bu minvalde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Asya, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı. Vatandaşlar fikir ve önerilerini sunarken, Başkan Asya'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.